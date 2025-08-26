முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
‘விடியல் எங்கே?’: திமுகவின் வாக்குறுதிகளை அம்பலப்படுத்திய பாமக தலைவர் அன்புமணி

Anbumani Ramadoss

Siva

, செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (18:22 IST)
தேர்தலின்போது திமுக அளித்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி, ‘விடியல் எங்கே?’ என்ற தலைப்பில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
சென்னை தி.நகரில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் பேசிய அவர், திமுகவின் பொய்யான வாக்குறுதிகளை மக்கள் அறிய வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
 
அன்புமணி இராமதாஸ் வெளியிட்ட தகவல்களின்படி, 2021 தேர்தலில் திமுகவுக்கு மக்கள் பெரும் வெற்றி அளித்தபோதிலும், அவர்களுக்கு ஏமாற்றத்தையே கொடுத்திருக்கிறது. திமுக 99% வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிவிட்டதாக கூறுவது தவறான தகவல் என்றும், வெறும் 12.94% வாக்குறுதிகள் மட்டுமே முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மொத்த வாக்குறுதிகள்: திமுக அளித்த 505 வாக்குறுதிகளில், 373 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
 
முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டவை: 66 வாக்குறுதிகள் மட்டுமே முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
 
நிறைவேற்றப்படாத முக்கிய வாக்குறுதிகள்:
 
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் மாநில சுயாட்சி: 12 வாக்குறுதிகளில் 8 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
 
ஈழத் தமிழர் விவகாரம்: 4 வாக்குறுதிகளில் ஒன்று கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை.
 
ஊழல் வழக்குகள்: முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் புகார்களை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும் என்ற வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவில்லை.
 
லோக் ஆயுக்தா: லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு வலுப்படுத்தப்படும் என்ற வாக்குறுதி என்ன ஆனது என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளில் 87% வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த அறிக்கை, தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
