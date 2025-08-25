முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால், 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை: தமிழக அரசு

Advertiesment
admk ambulance

Mahendran

, திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (13:46 IST)
ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் கடும் தண்டனை விதிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 
 
சமீபகாலமாக, அரசியல் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெறும் இடங்களில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் வேண்டுமென்றே இடையூறு செய்வதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வந்தன. குறிப்பாக, அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமியின் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெறும் இடங்களில் இது போன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்ந்து சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வந்தன.
 
நேற்று நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்தில், யாரும் இல்லாத நிலையில் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று திடீரென வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட இடையூறு என அஇஅதிமுகவினர் குற்றம் சாட்டினர். ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநருடன் அவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, அங்கு வந்த காவல்துறையினர் உடனடியாக தலையிட்டு, நிலைமையை சமாளித்து ஆம்புலன்ஸை திருப்பி அனுப்பினர்.
 
இந்த சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஒரு கடுமையான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தனி நபராகவோ அல்லது குழுவாகவோ ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால், 3 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும். 
 
மேலும், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிரிவுகளின் கீழ் கைது செய்யப்படுவார்கள். ஆம்புலன்ஸுக்கு ஏற்படும் சேதத்திற்கும் அபராத தொகையையும் செலுத்த வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த அதிரடி அறிவிப்பு மக்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கை கோர்க்கும் சீனா - இந்தியா! இமாச்சலம் வழி வணிக பாதை! - அமெரிக்காவுக்கு ஆப்பா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos