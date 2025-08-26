எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருந்தாலும் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ஈபிஎஸ் தான்: அண்ணாமலை

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் என்று முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெளிவாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் பாஜகவை ஆட்சிக்கு கொண்டு வருவோம் என்று அவர் கூறி வந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து மாறுபட்டுள்ளது.
அமித் ஷா, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் என்று ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். அதை மீண்டும் வலியுறுத்திய அண்ணாமலை, "எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருந்தாலும், கட்சியின் முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதே பாஜக தொண்டர்களின் கடமை" என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், "கட்சியின் கருத்துதான் எனது கருத்து" என்று அவர் விளக்கமளித்தார். இதன் மூலம், தனிப்பட்ட விருப்பங்களை விட கட்சி முடிவுகளுக்கு அவர் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாகத் தெரிகிறது.
அதிமுகவுடன் கூட்டணி குறித்துப் பேசும்போது, எடப்பாடி பழனிசாமியை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அண்ணாமலை ஏற்றுக்கொண்டது, அந்த கூட்டணிக்கு ஒரு நேர்மறையான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு, கூட்டணிக்குள் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, இரு கட்சிகளும் இணைந்து செயல்படுவதற்கு தயாராக உள்ளன என்பதை காட்டுகிறது.