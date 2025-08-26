அரசியலில் விஜய் ஒரு 'காலி பெருங்காய டப்பா: அமைச்சர் சேகர்பாபு

அண்மையில் அமைச்சர் சேகர் பாபு, நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது அரசியல் கட்சி குறித்துக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விஜய் இரண்டு மாநாடுகளை மட்டுமே நடத்தியுள்ளதாகவும், இன்னும் சில மாநாடுகளை நடத்தினால், அவரது அரசியல் செல்வாக்கு 'காலி பெருங்காய டப்பா' போல ஆகிவிடும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில், நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவதும், பின்னர் காணாமல் போவதும் ஒரு தொடர் நிகழ்வாக இருந்துள்ளது. பல நடிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுடன் அரசியல் களத்தில் நுழைந்தாலும், மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற முடியாமல் தவித்துள்ளனர் என்று கூறினார்.
நடிகர் விஜய், திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தன்னை முன்னிறுத்த முயற்சித்து வரும் வேளையில், ஆளும் கட்சியில் இருந்து வரும் இந்த விமர்சனங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
விஜய், தனது அரசியல் பயணத்தின் தொடக்கத்திலேயே, மத்திய பாஜக மற்றும் மாநில திமுக அரசுகளை வெளிப்படையாக விமர்சித்துள்ளார். இது, அவருக்கு ஆதரவான ஒரு புதிய அலையை உருவாக்குமா அல்லது அவரது அரசியல் எதிர்காலத்தைச் சவாலுக்குள்ளாக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.