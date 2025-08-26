முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி மெட்ரோ ரயில் இயக்கும் நேரம் மாற்றம்.. முழு விவரங்கள்..!

Advertiesment
Chennai Metro

Siva

, செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (18:16 IST)
விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி, நாளை அதாவது ஆகஸ்ட் 29 அன்று சென்னை மெட்ரோ ரயில்கள், சனிக்கிழமை அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றத்தின்படி, ரயில்கள் வழக்கமான நாட்களை விட மாறுபட்ட கால இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, நாளை ரயில்களின் சேவை நேரம் பின்வருமாறு:
 
காலை மற்றும் மாலை நேரங்கள்  காலை 8 மணி முதல் 11 மணி வரையும், மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையும், ரயில்கள் 6 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
மற்ற நேரங்களில் காலை 5 மணி முதல் காலை 8 மணி வரையும், காலை 11 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரையும், இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரையும், ரயில்கள் 7 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
இந்த ஏற்பாடு, விடுமுறை நாளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அரசியலில் விஜய் ஒரு 'காலி பெருங்காய டப்பா: அமைச்சர் சேகர்பாபு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos