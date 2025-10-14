திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரம்: 'சிக்கந்தர் மலை' பெயருக்கு தடை; மதுரை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

மதுரையில் இந்து கோவிலும், முஸ்லிம் தர்காவும் அமைந்துள்ள திருப்பரங்குன்றம் மலையின் பெயர் மற்றும் சடங்குகள் குறித்த வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
மலையை 'சிக்கந்தர் மலை' என அழைப்பது "குறும்புத்தனமானது" என கண்டித்த நீதிமன்றம், மலையின் அசல் பெயரான 'திருப்பரங்குன்றம்' என்பதையே நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
புனித தலத்தில் மிருக பலி கொடுக்க நிரந்தரமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மலை மீதுள்ள தர்காவில் ரம்ஜான் மற்றும் பக்ரீத் பண்டிகைகளுக்கு மட்டுமே தொழுகை நடத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தீர்ப்பை வரவேற்ற பா.ஜ.க.வின் வினோஜ் பி. செல்வம், வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக தமிழகத்தின் கலாச்சார அடையாளத்தை தி.மு.க. அரசு மாற்ற முயல்வதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.