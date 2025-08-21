முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருப்பரங்குன்றம் சர்ச்சையை பேசப்போகும் விஜய்? அந்த கட்சி பற்றி மட்டும் மௌனமா?

Advertiesment
TVK Vijay

Prasanth K

, வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (09:38 IST)

இன்று மதுரை மாநாட்டில் பேசப்போகும் தவெக தலைவர் விஜய், இந்த முறையும் அதிமுகவை விமர்சித்து எதுவும் பேச மாட்டார் என தகவல்கள் வெளியாகிறது.

 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநாடு இன்று மதுரையில் நடக்க உள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்த கவனமும் மதுரை பக்கம் திரும்பியுள்ளது. லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கு ஏற்ப குடிநீர், உணவு வசதி, மருத்துவ வசதி என அனைத்தும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

 

இந்நிலையில் இன்று விஜய் மாநாட்டில் என்ன பேசப் போகிறார் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் பெரிய அளவில் எழுந்துள்ளது. இன்று விஜய்யின் உரை மதுரை மற்றும் தென் மாவட்டங்களின் நலன்களை மையப்படுத்தியதாக அமைந்திருக்கும் என கூறப்படுகிறது,

 

முக்கியமாக அவரது அரசியல் எதிரி என்று அவரே குறிப்பிட்ட கட்சியையும், கொள்கை எதிரி என்று குறிப்பிட்ட கட்சியையும் விமர்சித்து சில விஷயங்களை விஜய் பேச உள்ளார். மேலும் மதுரையில் திருப்பரங்குன்ற மலை தொடர்பாக ஏற்பட்ட சர்ச்சை குறித்து மத நல்லிணக்க கண்ணோட்டத்தோடு அவர் சில கருத்துகளை முன்வைக்க உள்ளதாகவும் பேசிக் கொள்ளப்படுகிறது.

 

ஆனால் இந்த உரையிலும் அவர் அதிமுகவை விமர்சித்து எதுவும் பேச மாட்டார் என்று தகவல்கள் வெளியாகிறது. மத்தியில் ஆட்சியில் உள்ள பாஜகவையும், மாநிலத்தில் ஆட்சியில் உள்ள திமுகவையும் விமர்சிப்பதை விட்டுவிட்டு அவர் ஏன் எதிர்கட்சியான அதிமுகவை விமர்சிக்க வேண்டும் என கேள்வி எழுப்புகின்றனர் தவெக ஆதரவாளர்கள்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நீ அரியணை ஏறும் நாள் உன் தொண்டர்களுக்கு திருநாள்! - மகனை வாழ்த்தி ஷோபா சந்திரசேகர் நெகிழ்ச்சி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos