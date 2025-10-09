முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் செய்வோம்: தமிழக அரசுக்கு ஜாக்டோ-ஜியோ எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
ஜாக்டோ-ஜியோ

Mahendran

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (11:54 IST)
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை  அமல்படுத்தக் கோரி, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ-ஜியோ, நவம்பர் 18-ஆம் தேதி ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்துள்ளது.
 
சென்னையில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு பேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் சீனிவாசன், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தபோது அளித்த பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்துவோம் என்ற வாக்குறுதி நான்கரை ஆண்டுகளாக நிறைவேற்றப்படாமல் இருப்பது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக தெரிவித்தார். 
 
இதையடுத்து, ஜாக்டோ-ஜியோ மூன்று கட்ட போராட்டங்களை அறிவித்துள்ளது:
 
அக்டோபர் 16: 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் வட்டார அலுவலகங்கள் முன் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்.
 
அக்டோபர் 27 முதல் 31 வரை: அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பிரசாரம்.
 
நவம்பர் 18: 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்த போராட்டம்.
 
இந்த அடையாளப் போராட்டத்திற்கு பிறகும் கோரிக்கை ஏற்கப்படாவிட்டால், காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக ஜாக்டோ-ஜியோ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதுகுவலி சரியாக தவளைகளை விழுங்கிய மூதாட்டி! ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos