முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சேலம் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. பழிவாங்க சிறுமியின் நண்பர் செய்த திடுக்கிடும் செயல்..!

Advertiesment
சேலம்

Siva

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (08:21 IST)
சேலத்தில் ஒருவர் கொள்ளையடிக்கப்படுவது போன்ற வைரலான வீடியோவில் திடுக்கிடும் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது உண்மையில் கொள்ளை அல்ல, மாறாக பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
சமூக வலைதளங்களில் வைரலான இந்த சம்பவத்தில், மூன்று பேர் ஒரு நபரின் மொபைல் ஃபோனை பறித்துச் சென்றனர். ஆனால், சேலம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அனில் குமார் கிரி, இது தொழில்முறை குற்றமல்ல, ஒரு நோக்கத்திற்காக செய்யப்பட்டது என்று தெரிவித்தார்.
 
கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டவர், சென்னை பிரம்மாநாயகம் ஆவார். இவர் போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு மூலம் சிறார் பெண் ஒருவரை இணையத்தில் துன்புறுத்தியுள்ளார் என்று தெரியவந்துள்ளது. அந்த சிறுமியின் நண்பரான ராமகிருஷ்ணன், பிரம்மாநாயகத்தை எச்சரித்தும் அவர் கேட்காததால், பழிவாங்க முடிவு செய்தார்.
 
ராமகிருஷ்ணன் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து, போலி ஐடி மூலம் பிரம்மாநாயகத்தை ஏமாற்றி சென்னைக்கு வரவழைத்துள்ளார். பின்னர், அவரது மொபைல் ஃபோனை பறித்து அதில் இருந்த சிறுமி தொடர்பான ஆபாசப் புகைப்படங்கள் மற்றும் அரட்டைகளை அழித்துள்ளனர். இதனை அழிப்பதே இவர்களின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது என்று எஸ்பி கிரி தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த சம்பவம் தொடர்பாகக் காவல்துறை மூன்று பேரை கைது செய்து, தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
 
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

2 ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. பாஜக அமைச்சரின் சர்ச்சை கருத்து..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos