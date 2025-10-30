முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் சரிந்த தங்கம் விலை! மக்கள் மகிழ்ச்சி! - இன்றைய விலை நிலவரம்!

Advertiesment
Gold price rise

Prasanth K

, வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (09:56 IST)

கடந்த சில நாட்களாக சரிந்து வந்த தங்கம் நேற்று சற்று விலை உயர்ந்தாலும் இன்று மீண்டும் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.

 

உலகளாவிய பொருளாதார காரணிகள், தங்கம் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு போன்றவற்றால் கடந்த சில மாதங்களில் தங்கம் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்தைத் தொட்டது. இனி தங்கமே வாங்க முடியாதா என்ற அளவு மக்களுக்கு கவலையை கொடுத்து பின்னர் வேகவேகமாக விலை குறைந்து வருகிறது.

 

நேற்று முன் தினம் 22 காரட் ஆபரண தங்கம் சவரன் ரூ.88,600க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் உயர்ந்து ரூ.90,600க்கு விற்பனையானது. இதனால் தங்கம் இனி விலை உயரத் தொடங்குமா என கேள்வி எழுந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,800 விலை குறைந்து சவரன் ரூ.88,800 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.

 

ஆபரண தங்கம் கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.225 குறைந்து ரூ11,100 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது. 24 காரட் தங்கம் கிராம் ரூ.12,109க்கும், சவரன் ரூ.96,872க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது. 

 

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.165 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காரை உரசி சென்ற பைக்.. ஆத்திரத்தில் பைக் ஓட்டுனரை காரை ஏற்றி கொலை செய்த தம்பதி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos