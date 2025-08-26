காலை உணவு திட்டம்.. முதலமைச்சருக்கு உலக சுகாதார நிறுவன முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி கோரிக்கை..!

முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் இன்று முதல் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் விரிவாக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி மருத்துவர் சௌமியா சுவாமிநாதன், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையை வைத்துள்ளார்.
"மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் காலை உணவில் தினசரி ஒரு ஸ்பூன் முருங்கை இலை பொடியை சேர்க்க வேண்டும் என்று நான் முதலமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று சௌமியா சுவாமிநாதன் தெரிவித்தார். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ரத்த சோகையை தடுக்க முடியும் என்றும், குழந்தைகள் நம் நாட்டின் வளம் என்றும் அவர் கூறினார். இந்த கோரிக்கை, மாணவர்களின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் அரசு அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மாணவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவுரையை வழங்கினார். "நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா படிங்க, உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்" என்று அவர் கூறினார்.
முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம், ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்கவும், பள்ளி வருகையை அதிகரிக்கவும் ஒரு முக்கிய முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. சௌமியா சுவாமிநாதனின் இந்த கோரிக்கை, இந்த திட்டத்தின் பலன்களை மேலும் அதிகரிக்க உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.