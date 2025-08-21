முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து செல்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. புதிய முதலீடு வருமா?

முதலமைச்சர்

Siva

, வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (08:16 IST)
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், மாநிலத்திற்கு புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாட்டு பயணத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். 
 
வரும் ஆகஸ்ட் 30-ம் தேதி, ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு அவர் புறப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முதலீட்டு பணிகளை முடித்துவிட்டு, செப்டம்பர் 8-ம் தேதி அவர் தமிழ்நாடு திரும்புவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த பயணத்தின்போது, தமிழக முதல்வர் வெளிநாட்டுத் தொழில் அதிபர்களை சந்தித்து, தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்கவும், முதலீடு செய்யவும் அழைப்பு விடுப்பார். 
 
இதன் மூலம், தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தேவையான அதிக முதலீடுகளை ஈர்க்க முடியும் என நம்பப்படுகிறது. இத்தகைய பயணங்கள், மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதோடு, வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

