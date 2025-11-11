முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சபரிமலை சீசன்: பக்தர்களுக்காக 3 சிறப்பு ரயில்கள்.. இன்று முதல் முன்பதிவு தொடக்கம்!

புல்வாமா

Mahendran

, செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (15:10 IST)
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் மண்டல பூஜை மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜைக் காலங்களில் பக்தர்களின் பயண வசதிக்காக, தெற்கு ரயில்வே மொத்தம் மூன்று சிறப்பு ரயில்களை இயக்கவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
 
முக்கியச் சேவை: இதில் காக்கிநாடா டவுன் - கோட்டயம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (07109/07110) முக்கியமானதாகும்.
 
பயணத் தேதிகள்:
 
காக்கிநாடா டவுன் முதல் கோட்டயம் வரை (07109): நவம்பர் 17 முதல் ஜனவரி 19 வரை குறிப்பிட்ட ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் இயக்கப்படும்.
 
கோட்டயம் முதல் காக்கிநாடா டவுன் வரை (07110): நவம்பர் 18 முதல் ஜனவரி 20 வரை குறிப்பிட்ட திங்கட்கிழமைகளில் இயக்கப்படும்.
 
வழித்தடம்: இந்த ரயில் தமிழகத்தில் காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் போத்தனூர் வழியாகச் செல்லும்.
 
மற்ற ரயில்கள்: மகாராஷ்டிராவின் ஹசூர் சாஹிப் நாந்தேட் - கொல்லம், மற்றும் தெலங்கானாவின் சார்பள்ளி - கொல்லம் இடையேயும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
 
இந்தச் சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (நவம்பர் 11) முதல் தொடங்குகிறது.
 
 
