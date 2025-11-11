முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






புல்வாமா தாக்குதலுக்கே இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து காங்கிரஸ்..!

Advertiesment
டெல்லி குண்டுவெடிப்பு

Mahendran

, செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (13:56 IST)
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பவன் கெரா, மத்திய அரசு பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக சாடினார்.
 
"பிரதமர் பூடானுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில், நாட்டில் பதட்டமான சூழல் நிலவுகிறது. தேசிய தலைநகரில் நடந்த இந்த குண்டுவெடிப்பு பல கேள்விகளை எழுப்புகிறது," என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
டெல்லியில் அதிக வெடிபொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பது மத்திய அரசின் முழுமையான தோல்வியை காட்டுவதாக கெரா விமர்சித்தார்.
 
"புல்வாமா தாக்குதலில் 350 கிலோ RDX எப்படி வந்தது என்பதற்கு ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகியும் இன்னும் பதில்கள் கிடைக்கவில்லை என்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது," என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
 
சமீபத்தில் டெல்லி விமான நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பத் தாக்குதல் குறித்து அரசு பதிலளிக்கவில்லை என்றும், "பதில்கள் கிடைக்காதபோது மக்களிடையே பயம் ஏற்படுவது இயற்கையானது," என்றும் பவன் கெரா தனது உரையில் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பேருந்து பயணத்தின்போது மர்மமாக இறந்த 21 வயது மாடல் அழகி.. காதலன் கொலை செய்தாரா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos