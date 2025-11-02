முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






SIR-க்கு எதிரான அனைத்துக்கட்சி கூட்டம்: தவெக புறக்கணிக்க முடிவா?

Advertiesment
Vijay

Siva

, ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025 (09:33 IST)
தேர்தல் சீர்திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை திமுக கூட்டியுள்ள நிலையில், இந்த கூட்டத்தை தமிழக வெற்றிக் கழகம் புறக்கணிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
தேர்தல் சீர்திருத்த சட்ட நடவடிக்கைக்கு எதிராக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
 
இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அக்கட்சி கூட்டத்தை புறக்கணிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
 
தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் கூட்டத்தைக் கூட்டியிருந்தால் பங்கேற்றிருப்போம் என்றும், திமுக சார்பில் கூட்டம் நடைபெற உள்ளதால் பங்கேற்க முடியாது என்றும் அந்த கட்சியின் நிர்வாகிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
 
இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனிமேல் லோயர்பர்த் இவர்களுக்கு மட்டும் தான்: இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos