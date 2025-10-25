முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழகத்தில் தொடர் கனமழை: சுவர் இடிந்து 2 வயது சிறுமி பரிதாப பலி.. இன்னும் சில உயிரிழப்புகள்..!

கனமழை

Siva

, சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (09:55 IST)
தமிழ்நாடு முழுவதும் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் பல இடங்களில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. திருப்பத்தூரில் வெள்ளிக்கிழமை காலை, பலவீனமான பழைய வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் ஹரி வர்ஷினி என்ற 2 வயது சிறுமி உயிரிழந்தார். சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்தார்.
 
இந்த சம்பவத்திற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, சென்னையில் மாங்காடு பகுதியில், காலி மனையில் தேங்கியிருந்த மழைநீரில் விழுந்து மற்றொரு 2 வயது சிறுமி உயிரிழந்தார். புதிதாகப் போடப்பட்ட சாலை காரணமாக காலி மனையில் தண்ணீர் தேங்கியதே விபத்திற்கு காரணம் எனத் தெரியவந்துள்ளது.
 
மேலும், கடலூரில் புதன்கிழமை காலை கனமழையால் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் 70 வயது மூதாட்டி ஒருவரும், அவரது 40 வயது மகளும் உயிரிழந்தனர். தொடர் கனமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் நிகழும் இத்தகைய துயரமான நிகழ்வுகள் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Siva

