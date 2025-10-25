முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை.. சென்னையில் இன்று சவரன் எவ்வளவு?

Advertiesment
தங்கம்

Siva

, சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (09:50 IST)
தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக உச்சத்திற்கு சென்ற நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது என்பதை பார்த்து வருகிறோம்.
 
அந்த வகையில் நேற்று காலை தங்கம் விலை குறைந்து மாலையில் உயர்ந்த நிலையில், இன்று காலை தங்கம் விலை மீண்டும் ஒரு கிராமுக்கு 100 ரூபாயும் ஒரு சவரனுக்கு 800 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது.
 
தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் இருந்தாலும் வெள்ளியில் விலையில் மாற்றமில்லை என்றும், நேற்றைய விலையில்தான் வெள்ளி விற்பனையாகி வருகிறது என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்று தங்கம் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தை பார்ப்போம்.
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,400
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 11,500
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 91,200
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 92,000
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,436
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,545
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 99,488
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  100,360
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 170.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 170,000.00
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தீபாவளி கொண்டாட வந்த மாமியாரை அடித்தே கொலை செய்த மருமகன்: என்ன காரணம்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos