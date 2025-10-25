தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை: வங்கக் கடல் தாழ்வுப் பகுதியால் மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும்!

தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் தெற்கு அந்தமான் கடலில் உருவான வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, நேற்று (அக்டோபர் 24, 2025) காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மேலும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.
இந்த வானிலை மாற்றத்தால், தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு (அக்டோபர் 25 முதல் 27 வரை) மழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வுத் துறை எச்சரித்துள்ளது.
இன்று (அக்டோபர் 25): கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நாளை (அக்டோபர் 26): விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், இராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களிலும், புதுவையிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
அக்டோபர் 27: திருவள்ளூர், சென்னை, இராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிகக் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
இதற்கிடையில், நேற்று சென்னையில் பல இடங்களில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்தது. மதுரை மாநகரில் நேற்றுப் பெய்த பலத்த மழையால் முக்கியச் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. இந்தக் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி காரணமாகத் தமிழகத்தில் மழை தீவிரமடையும் என்பதால், பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.