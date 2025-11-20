முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வாக்காளர் பட்டியல் SIR படிவத்தை நிரப்ப ஏஐ தொழில்நுட்பம்: புதிய முயற்சி!

Advertiesment
வாக்காளர் பட்டியல்

Mahendran

, வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (17:16 IST)
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தத்தின்போது பயன்படுத்தப்படும் எஸ்ஐஆர் படிவத்தை பூர்த்தி செய்வதில் ஏற்படும் சிரமங்களை தீர்க்க, இளைஞர் அப்பாஸ் என்பவர் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஓர் இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.
 
எஸ்ஐஆர் படிவத்தில் தேவையான தகவல்களை கண்டுபிடித்து பூர்த்தி செய்வதில் பொதுமக்களும், அரசு ஊழியர்களும் சந்திக்கும் சிரமங்களுக்கு இந்த ஏஐ இணையதளம் தீர்வாக அமையும். வாக்காளர் பெயர், பாகம் எண் போன்ற விவரங்களை கொடுத்தால், ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் அந்த வாக்காளர் தொடர்பான தகவல்களை பெற்று படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய இது உதவுகிறது.
 
தற்போது சென்னை ஆர்.கே. நகரில் உள்ள ஒரு வார்டில் இதை செயல்படுத்தி வரும் அப்பாஸ், தமிழ்நாடு அரசும் தேர்தல் ஆணையமும் ஒப்புதல் அளித்தால், இந்த தொழில்நுட்பத்தை மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 6 கோடி வாக்காளர்களுக்கும் பயன்படுத்த முடியும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். 
 
இந்த முயற்சி, வாக்காளர் பதிவு நடைமுறையை எளிதாக்கி, மின்னணு ஆளுகையை மேம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

40 ஆண்டு அரசியல்.. 10 முறை முதல்வர்.. நிதிஷ்குமாரின் சொத்து மதிப்பு ரூ.1.64 கோடி, 13 பசுக்கள் தானா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos