முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






SIR பணிகளுக்கு வருவாய் துறை ஊழியர்கள் வரவில்லை.. புறக்கணிப்பு நடவடிக்கையால் பரபரப்பு..!

Advertiesment
Revenue Department

Siva

, செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (08:45 IST)
கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் SIR பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த பணிகள் கூடுதல் சுமையாக இருப்பதால் அவற்றை புறக்கணிக்க இருப்பதாக வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தனர்.
 
படிவங்கள் பெறுதல், இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல், SIR ஆய்வு குழு கூட்டங்கள் என வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான அனைத்து பணிகளும் புறக்கணிக்கப்படுவதாக வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
 
பணி நெருக்கடி இருப்பதாக வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சீர்திருத்த பணிகளுக்கு உரிய கால அவகாசம் வழங்க வலியுறுத்தி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
 
இருப்பினும், மற்ற துறைகளின் ஊழியர்கள் இந்த பணிகளை செய்து வருவதாக தெரிகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. 2 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos