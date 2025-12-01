முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திமுக எங்களுக்கு எதிரி இல்லை!.. திடீர் டிவிஸ்ட் கொடுத்த ஆதவ் அர்ஜுனா!..

Advertiesment
நடிகர் விஜய்

Bala

, திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025 (15:28 IST)
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி தற்போது முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார். கட்சி துவங்கியது முதலே அவர் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்
. நாம் தமிழர், அதிமுக, பாஜக போன்ற கட்சிகளின் பெயரை கூட அவர் சொல்வதில்லை. முழுக்க முழுக்க விஜயின் டார்கெட் திமுகவாக மட்டுமே இருக்கிறது.
 
கலைஞர் கருணாநிதிக்கு பின் அவரின் மகன் மு.க.ஸ்டாலின், அவருக்கு பின் அவரின் மகன் உதயநிதி என தமிழகத்தை ஆள்வதில் விஜய்க்கு விருப்பமில்லை. வாரிசு அரசியலை அவர் வெறுக்கிறார். எனவே, அதை எதிர்த்தே அவர் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார் என தவெகவினர் சொல்கிறார்கள். 
வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதே விஜயின் நோக்கமாக இருக்கிறது.
 
அதேநேரம் அவர் அதிமுக-பாஜக கூட்டணி இணைந்தால் மட்டுமே அது நடக்கும்.. அவர் தனித்து போட்டு விட்டால் வாக்குகள் பிரிந்து திமுக வெற்றி பெறவே அது உதவும் என அரசியல் விமர்சிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள். விஜய் என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் என்பது தெரியவில்லை.
 
இந்நிலையில் விஜய்க்கு நெருக்கமானவராகவும், தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பவருமான ஆதவ் அர்ஜுனா தொலைக்காட்சி நேர்காணல் ஒன்றில் கலந்துகொண்டார். அதில் பேசிய அவர் ‘அரசியல் எதிரி, கொள்கை எதிரி தவிர எங்களுக்கு வேறு யாரும் எதிரி இல்லை.  ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதே எங்களின் நிலைப்பாடு. இது ஏற்கனவே தலைவர் விஜய் சொல்லிவிட்டார். அப்படி பார்த்தால் அதிமுகவும் எங்களுக்கு எதிரி இல்லை, இன்னும் சொல்லப்போனால் தனிப்பட்ட முறையில் திமுகவும் எங்களுக்கு எதிரி இல்லை.
 
திமுகவை அழிக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் இல்லை. திமுகவின் சூழ்ச்சிகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டை காக்க வேண்டும் என நினைக்கிறோம். எனவே, திமுகவை யாரெல்லாம் எதிர்க்கிறார்களோ அவர்களோடு ஒன்று சேருவோம்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திடீரென சென்னையை நோக்கி நகரும் மேகக் கூட்டங்கள்! அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு எச்சரிக்கை:

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos