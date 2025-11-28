முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கோவை வந்த செங்கோட்டையன் பயணம் செய்த விமானம் பெங்களுருக்கு திருப்பிவிடப்பட்டது.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
செங்கோட்டையன்

Mahendran

, வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (17:27 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் புதிதாக இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட பயணிகள் சென்ற இண்டிகோ விமானம், மோசமான வானிலை காரணமாக கோவையில் தரையிறங்காமல், கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவுக்கு திருப்பி விடப்பட்டது.
 
சென்னையிலிருந்து பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு கோவைக்குப் புறப்பட்ட இந்த விமானத்தில் செங்கோட்டையன், கோவை மாவட்ட தி.மு.க. நிர்வாகிகள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பயணித்தனர். விமானம் பிற்பகல் 1.40 மணிக்கு கோவை வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரை வரவேற்க ஆயிரக்கணக்கான த.வெ.க. தொண்டர்கள் விமான நிலையத்தில் திரண்டிருந்தனர்.
 
ஆனால் மோசமான வானிலை காரணமாக விமானம் பெங்களூருவுக்குத் திருப்பி விடப்பட்டு, பயணிகள் அங்கேயே விமானத்தில் அமர வைக்கப்பட்டனர். வானிலை சரியானவுடன் விமானம் கோவைக்கு புறப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதனால், செங்கோட்டையனை வரவேற்க வந்த தொண்டர்கள் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காத்திருக்கின்றனர்.
 
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'டிட்வா' புயலால் பாம்பனில் சூறைக்காற்று, தனுஷ்கோடியிலிருந்து மக்கள் வெளியேற்றம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos