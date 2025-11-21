முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஏசி பெட்டியில் மேகி சமைத்த பெண்: பயணி மீது பாதுகாப்பு சர்ச்சை!

ரயில்வே பாதுகாப்பு

Mahendran

, வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (17:34 IST)
எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் ஏசி பெட்டியில் பெண் பயணி ஒருவர் எலெக்ட்ரிக் கெட்டிலை பயன்படுத்தி மேகி சமைக்கும் வீடியோ, ரயில்வே பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் பொது நடத்தை குறித்து சமூக ஊடகங்களில் கடுமையான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
"சமையலறை எங்கு வேண்டுமானாலும் உள்ளது" என்று மகிழ்ச்சியுடன் பேசிய அந்த பெண், ஒரே கெட்டிலில் 15 பேருக்கு டீ போடும் திட்டத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டார்.
 
ரயில்வே விதிகளின்படி, ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள குறைந்த சக்தி கொண்ட பிளக்குகளில் கெட்டில் போன்ற அதிக வாட்டேஜ் சாதனங்களை பயன்படுத்துவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இது மின்சுற்றுகளை ஓவர்லோட் செய்து, தீ விபத்துகளை ஏற்படுத்தும் பெரிய பாதுகாப்பு அபாயம் என்று இணைய பயனர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
இந்த செயல் சுயநலம் என்றும் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் சூடான உணவுக்கு பேன்ட்ரி கார் சேவையையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து ரயில்வே நிர்வாகம் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ பதில் எதையும் வெளியிடவில்லை.
 
