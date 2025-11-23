முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் தேதி.. 10 மசோதாக்கள் நிறைவேற்ற திட்டம்..!

Advertiesment
நாடாளுமன்றம்

Siva

, ஞாயிறு, 23 நவம்பர் 2025 (08:41 IST)
நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர் வரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தொடங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 
 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளிர் காலத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் நிலையில், இந்த ஆண்டின் கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
 
இந்த கூட்டத்தொடரில் சிவில் அணுசக்தி துறையில் தனியாருக்கு அனுமதி வழங்குவது, புதிய உயர் கல்வி ஆணையம் அமைப்பது உள்ளிட்ட மொத்தம் 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 
இந்த நிலையில், வாக்கு திருட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்ப எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாராகி வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 
 
வழக்கம் போல் நாடாளுமன்றம் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களின் அமளியால் ஸ்தம்பிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுவது, அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்று முதல் மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தை மீண்டும் தொடங்கும் விஜய்! காஞ்சிபுரத்தில் முதல் நாள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos