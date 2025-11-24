முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமாருக்கு காசி சாமியார்கள் ஆசீர்வாதம்! முதல்வராக சிறப்பு பூஜையா?

Advertiesment
கர்நாடகா

Siva

, திங்கள், 24 நவம்பர் 2025 (12:09 IST)
கர்நாடகாவில் முதலமைச்சர் பதவி மாற்றம் குறித்த ஊகங்கள் நிலவும் நிலையில், துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமாரின் இல்லத்தில் காசி சாமியார்கள் வருகை அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
காசியில் இருந்து வந்த சாமியார்கள், பெங்களூரு இல்லத்தில் டி.கே. சிவக்குமாருக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கினர். ஒரு சாமியார், "நான் காசியிலிருந்து வந்து அவருக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தேன்" என்று தெரிவித்தார்.
 
டி.கே.எஸ் முதலமைச்சர் ஆவதற்காக, அவரது ஆதரவாளர்கள் ஹாவேரி, மைசூர், மாண்டியா உள்ளிட்ட பல இடங்களில் விசேஷ பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகளை நடத்தி வருகின்றனர்.இதற்கிடையில், மின்சாரத் துறை அமைச்சர் கே.ஜே. ஜார்ஜ் டி.கே. சிவக்குமாரை சந்தித்து, அவர் பொறுமையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார். காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கர்நாடகா வந்து நிலைமையை ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.
 
ராகுல் காந்தியின் வருகை கர்நாடக அரசியல் நகர்வுகளை தீர்மானிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிந்து மீண்டும் இந்தியாவுடன் இணைய வாய்ப்பு: அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கின் பரபரப்பு கருத்து

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos