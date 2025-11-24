தீவிரவாதிகளின் திடீர் தாக்குதல்: பாகிஸ்தானின் மூன்று FC கமாண்டோக்கள்..!

பாகிஸ்தானின் பெஷாவரில் உள்ள எல்லைப் படையின் தலைமையகத்தை இலக்கு வைத்து தீவிரவாதிகள் இன்று காலை தற்கொலை குண்டுத் தாக்குதல் மற்றும் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். இந்த தாக்குதலில் மூன்று FC கமாண்டோக்கள் மற்றும் மூன்று தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் உட்பட மொத்தம் ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
தாக்குதல் காலை 8 மணியளவில் தலைமையகத்தின் பிரதான நுழைவாயிலில் ஏற்பட்ட இரண்டு குண்டுவெடிப்புகளுடன் தொடங்கியது. குறைந்தது இரண்டு தற்கொலை குண்டுதாரிகள் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு படையினர் உடனடியாக பதிலடி கொடுத்தனர். வளாகத்திற்குள் நுழைந்த மூன்று தாக்குதல் நடத்தியவர்களை சுட்டுக் கொன்றனர். குண்டுவெடிப்பில் மூன்று FC வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
பெஷாவர் காவல்துறை, அப்பகுதியை சுற்றி வளைத்து, மீதமுள்ள அச்சுறுத்தல்களை அகற்ற தீவிரத் தேடுதல் வேட்டையை நடத்தி வருகிறது. வளாகத்திற்குள் மேலும் தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தில் ராணுவம் மற்றும் காவல்துறை முற்றுகையைத் தொடர்கின்றன.