முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வரிகளும், தடைகளும் இந்தியாவை பாதிக்காது: அன்றே சொன்னார் வாஜ்பாய்..!

Advertiesment
India

Mahendran

, வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (12:03 IST)
இந்தியா மீது டிரம்ப் நிர்வாகம் 50% வரிகளை விதித்துள்ள நிலையில், ஏறக்குறைய 27 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கூறிய வார்த்தைகள் மீண்டும் வைரலாகி வருகின்றன.
 
1998-ஆம் ஆண்டு, இந்தியா தனது பொக்ரான்-II அணுசக்தி சோதனைகளை நடத்துவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ஒரு பத்திரிகைக்கு வாஜ்பாய் அளித்த பேட்டியில், "ஆம், எங்கள் நடவடிக்கைக்கு ஒரு விலையை நாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால், அதை பற்றி நாம் கவலைப்படக்கூடாது. இந்தியாவிடம் மகத்தான வளங்களும் உள் வலிமையும் உள்ளன. அணுசக்தி சோதனைகளுக்கு பிறகு அமெரிக்கா தடைகளை விதித்தது. ஆனால் இந்தியா அந்த தடைகளை சமாளித்தது மட்டுமல்லாமல், பல வருட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மீண்டும் எழுச்சி பெற்றது. 
 
தடைகள் நம்மைப் பாதிக்காது. இதுபோன்ற அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் தண்டனை நடவடிக்கைகளால் இந்தியா அடிபணியாது. இந்த வார்த்தையின் ஒவ்வொரு அர்த்தத்திலும் இந்தியா தனது கடந்த காலப் பெருமையையும் எதிர்காலப் பார்வையையும் வலுவாக மாற்றியுள்ளது" என்று கூறினார்.
 
வாஜ்பாயின் வார்த்தைகள் பலித்தது. அதே ஆண்டு மே 11 முதல் 13 வரை ராஜஸ்தானின் பொக்ரானில் இந்தியா அணுசக்தி சோதனைகளை வெற்றிகரமாக நடத்தியது. 'புத்தர் மீண்டும் சிரித்தார்' என்ற குறியீட்டுடன், மே மாதத்தில் அமெரிக்கா பொருளாதார தடைகளை விதித்தது. ஆனால், இந்தியா அதனை எதிர்கொண்டு மீண்டெழுந்து, பொருளாதாரத்தில் பெரும் வளர்ச்சியை அடைந்தது.
 
இப்போது, 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகத்தால் விதிக்கப்பட்ட 50% வரிகள் அமலுக்கு வந்த நிலையில், இந்தியாவின் நிலைப்பாடு மீண்டும் சோதிக்கப்படுகிறது. வாஜ்பாய் சொன்னது போல, இந்தியா தனது உள் வலிமையையும் ராஜதந்திரத்தையும் கொண்டு இந்த வர்த்தக போரையும் வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை வலுப்பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அமெரிக்காவின் வரியால் பாதித்த திருப்பூர்! நிவாரணம் வழங்க மு.க.ஸ்டாலின் கோரிக்கை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos