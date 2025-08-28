முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
போலி திருமணம் செய்து மோசடி செய்த கும்பல்.. கூண்டோடு மடக்கி பிடித்த போலீஸ்..!

Bihar

Mahendran

, வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (11:19 IST)
இந்த மோசடி கும்பல், எளிதில் ஏமாறக்கூடிய தனிநபர்களை குறிவைத்து, அவர்களை போலியான திருமணங்களுக்கு தயார்படுத்தி, பின்னர் பணம், நகை மற்றும் பிற விலையுயர்ந்த பொருட்களுடன் தப்பி சென்றுள்ளது. காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட பெண்கள் ஏற்கனவே திருமணமானவர்கள். அவர்கள் தங்களை புதிய மணப்பெண்களை போலக் காட்டிக்கொண்டு, சில காலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருடன் வசித்துள்ளனர். இதன் மூலம், அவர்கள் ஒரு உண்மையான திருமணம் நடப்பதை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
 
மைனாடண்ட் பகுதியில் உள்ள பேட்டியா என்ற இடத்தில் காவல்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது, இந்த மோசடி கும்பலின் முக்கிய நபர் அலி அகமது உட்பட நான்கு பெண்கள் மற்றும் ஐந்து ஆண்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்தக் கும்பலிடமிருந்து ஒரு பொலிரோ கார், இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும் ஒன்பது மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
காவல்துறையின் விசாரணையில், இந்த கும்பல் பீகார் மட்டுமல்லாமல், இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களிலும் தனது மோசடி வலையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இந்த மோசடிக்காக, திருமணமான பெண்கள் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

