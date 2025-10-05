புகார் அளித்த 10 நிமிடத்தில் பதில் அளித்தார் உபேர் சி.இ.ஓ.. ஒரு இளைஞரின் வைரல் பதிவு..!

உபெர் செயலியின் அதிக கட்டணம் குறித்து ஜயந்த் முந்த்ரா என்பவர் தனது லிங்க்ட்இன் தளத்தில் ஒரு விமர்சன பதிவை பகிர்ந்த பத்து நிமிடங்களுக்குள், உபெர் இந்தியா மற்றும் தென் ஆசியாவின் தலைமை செயல் அதிகாரி பிரப்ஜீத் சிங், வாட்ஸ்அப் மூலம் அமைதியாகவும், நிதானத்துடனும் அவரை தொடர்பு கொண்டார். இந்தச் சம்பவம் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
முந்த்ராவின் புகாரை பாதுகாப்பு உணர்வுடன் அணுகாமல், அதன் விவரங்களை கேட்டு பெற்ற சிங், 40 நிமிடங்களுக்குள் கட்டண நிர்ணய வழிமுறை உண்மையில் எப்படி செயல்படுகிறது என்பது குறித்த விரிவான ஆறு குறிப்புகளை முந்த்ராவுக்கு அனுப்பினார்.
இது வழக்கமான தேவை-வழங்கல் விளக்கங்களை தாண்டி, சிக்கலான தொழில்நுட்ப நுணுக்கங்கள் பற்றிய ஆழமான புரிதலை அளித்தது. தனக்கு பகிரப்பட்ட வணிக ரகசியத்தை வெளியிட முந்த்ரா மறுத்தாலும், இந்த அசாதாரண வெளிப்படைத்தன்மையை கண்டு அவர் நெகிழ்ந்தார்.
விமர்சனத்தை கையாளும் பிரப்ஜீத் சிங்கின் இந்த செயல், பணத்தாலோ அல்லது மக்கள் தொடர்பு தந்திரத்தாலோ இல்லாமல், நேர்மையான நிர்வாகத்தின் மூலம் உபெர் இந்தியா தனது மரியாதையை பெற்றுள்ளது என்று முந்த்ரா தனது பதிவில் முடித்துள்ளார். தலைமை நிர்வாகத்தின் இந்த அணுகுமுறை பலரால் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.