முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






புகார் அளித்த 10 நிமிடத்தில் பதில் அளித்தார் உபேர் சி.இ.ஓ.. ஒரு இளைஞரின் வைரல் பதிவு..!

Advertiesment
உபெர்

Siva

, ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025 (11:59 IST)
உபெர் செயலியின் அதிக கட்டணம் குறித்து ஜயந்த் முந்த்ரா என்பவர் தனது லிங்க்ட்இன் தளத்தில் ஒரு விமர்சன பதிவை பகிர்ந்த பத்து நிமிடங்களுக்குள், உபெர் இந்தியா மற்றும் தென் ஆசியாவின் தலைமை செயல் அதிகாரி பிரப்ஜீத் சிங், வாட்ஸ்அப் மூலம் அமைதியாகவும், நிதானத்துடனும் அவரை தொடர்பு கொண்டார். இந்தச் சம்பவம் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
முந்த்ராவின் புகாரை பாதுகாப்பு உணர்வுடன் அணுகாமல், அதன் விவரங்களை கேட்டு பெற்ற சிங், 40 நிமிடங்களுக்குள் கட்டண நிர்ணய வழிமுறை உண்மையில் எப்படி செயல்படுகிறது என்பது குறித்த விரிவான ஆறு குறிப்புகளை முந்த்ராவுக்கு அனுப்பினார்.
 
இது வழக்கமான தேவை-வழங்கல் விளக்கங்களை தாண்டி, சிக்கலான தொழில்நுட்ப நுணுக்கங்கள் பற்றிய ஆழமான புரிதலை அளித்தது. தனக்கு பகிரப்பட்ட வணிக ரகசியத்தை வெளியிட முந்த்ரா மறுத்தாலும், இந்த அசாதாரண வெளிப்படைத்தன்மையை கண்டு அவர் நெகிழ்ந்தார்.
 
விமர்சனத்தை கையாளும் பிரப்ஜீத் சிங்கின் இந்த செயல், பணத்தாலோ அல்லது மக்கள் தொடர்பு தந்திரத்தாலோ இல்லாமல், நேர்மையான நிர்வாகத்தின் மூலம் உபெர் இந்தியா தனது மரியாதையை பெற்றுள்ளது என்று முந்த்ரா தனது பதிவில் முடித்துள்ளார். தலைமை நிர்வாகத்தின் இந்த அணுகுமுறை பலரால் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பாகிஸ்தானுக்கு எஞ்சின் வழங்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை.. காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளருக்கு ரஷ்யா பதிலடி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos