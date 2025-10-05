நம்மை அழிக்க பாகிஸ்தானுக்கு எஞ்சின் வழங்குகிறது ரஷ்யா? - பாஜக மீது காங்கிரஸ் விமர்சனம்!

பாகிஸ்தான் ராணுவத்திற்கு ரஷ்யா மேம்படுத்தப்பட்ட அதிநவீன போர் விமான எஞ்சின்கள் வழங்குவது குறித்து பாஜகவை காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் ஜேஎஃப் 17 போர் விமானங்களுக்கு ரஷ்யா தனது ஆர்டி93எம்ஏ ஜெட் எஞ்சின்களை வழங்குவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து பாஜகவை விமர்சித்து காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் ஜெயராம் ரமேஷ் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் “ஒரு காலத்தில் இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகமான மூலோபாய கூட்டாளியாக இருந்த ரஷ்யா, புதுடெல்லியின் வேண்டுகோள்களைப் புறக்கணித்து, பாகிஸ்தானின் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட JF-17 போர் விமானங்களுக்கு மேம்பட்ட RD-93MA இயந்திரங்களை வழங்கத் தொடங்கியதற்கான காரணத்தை மோடி அரசாங்கம் விளக்க வேண்டும். இந்த விமானத்தின் சமீபத்திய பிளாக் III வகை, மேம்படுத்தப்பட்ட இயந்திரத்தையும், ஆபரேஷன் சிந்தூர் போது நமது நாட்டிற்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்பப்படும் அதே PL-15 ஏவுகணைகளையும் கொண்டிருக்கும். எங்களுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப்பட்ட பாகிஸ்தான் போர் விமானங்களில் JF-17 இருக்கலாம் என்றும் IAF தலைவர் கூறியுள்ளார்.
பல செய்தி அறிக்கைகளின்படி, ஜூன் 2025 இல் வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கரின் நேரடித் தலையீடுகள் இருந்தபோதிலும் இந்த ஒப்பந்தம் முன்னேறி வருகிறது. இந்தியா தொடர்ந்து S-400 ஏவுகணை அமைப்புகளை வாங்கி, மாஸ்கோவிலிருந்து Su-57 ஸ்டெல்த் போர் விமானங்களுக்கான பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டாலும், ரஷ்யா போன்ற நீண்டகால மற்றும் நம்பகமான கூட்டாளி இப்போது பாகிஸ்தானுக்கு இராணுவ ஆதரவை வழங்குவதற்கான காரணத்தை அரசாங்கம் நாட்டுக்கு விளக்க வேண்டும்.
இந்த நிகழ்வு, பிரதமர் மோடியின் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ராஜதந்திரத்தின் மற்றொரு தோல்வியை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது, இது தேசிய நலன்களை விட பிம்பத்தை உருவாக்குவதற்கும் உலகளாவிய காட்சிக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கிறது. பல ஆண்டுகளாக உயர்மட்ட உச்சிமாநாடுகள், அரவணைப்புகளுடன் நடனமாடிய புகைப்பட வாய்ப்புகள் மற்றும் உலக அரங்கில் பிரமாண்டமாக நிற்பது ஆகியவை கணிசமான விளைவுகளைத் தரத் தவறிவிட்டன.
பாகிஸ்தானை ராஜதந்திர ரீதியாக தனிமைப்படுத்த இந்தியாவால் முடியவில்லை. அதற்கு பதிலாக, பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு உடனடி பின்னணியை வழங்கிய வகுப்புவாத நச்சு அறிக்கைகளை வழங்கிய அதன் இராணுவத் தளபதி பீல்ட் மார்ஷல் அசிம் முனீர் உட்பட பாகிஸ்தானின் தலைமையை ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் மிகவும் அன்புடன் வரவேற்றார். ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடினால் ஆயுதங்களை பெறுகின்றனர். அதே நேரத்தில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் போது சீனாவின் தகுதியற்ற ஆதரவை அனுபவித்து வருகிறார்கள்” என்று கூறியுள்ளார்
Edit by Prasanth.K