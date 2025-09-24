முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரூ.18 லட்சம் கோடி ரூபாய் சொத்து வைத்துள்ள அமேசான்.. ஜெஃப் பெசோஸ் தந்தை எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

ஜெஃப் பெசோஸ்

Siva

, புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (17:21 IST)
அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸின் குடும்ப சொத்தை நிர்வகிக்கும் பணியில், அவரது தந்தை மைக் பெசோஸ் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளார். குடும்பத்தின் முதலீடுகள், அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி திட்டங்களை நிர்வகிக்கும் 'அரோரா போரியாலிஸ்' என்ற குடும்ப அலுவலகத்திற்கு, ஒரு தலைமை நிர்வாக அதிகாரியை நியமிக்க அவர் முடிவு செய்துள்ளார்.
 
சுமார் $200 பில்லியன் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் 18 லட்சம் கோடி ரூபாய்)  என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள பெசோஸ் குடும்பத்தின் சொத்து பெருகி வருவதால், பாரம்பரியமான முறையில் நிர்வகிக்கும் முறையிலிருந்து, கார்ப்பரேட் பாணியிலான, தொழில்முறை நிர்வாகத்திற்கு மாற இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற பல பில்லியனர் குடும்பங்களை போலவே, பெசோஸ் குடும்பமும் தங்கள் அலுவலகத்தை ஒரு தனியார் முதலீட்டு நிறுவனம் போல நிர்வகிக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
 
79 வயதாகும் மைக் பெசோஸ், தனது மனைவி ஜாக்கி உடன் இணைந்து, பெசோஸ் குடும்ப அறக்கட்டளையின் மூலம் கல்வி மற்றும் சமூக நல பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். தலைமை நிர்வாக அதிகாரியை நியமிப்பதன் மூலம், சொத்து நிர்வாகத்தில் ஒரு புதிய தொழில்முறை அணுகுமுறையை அறிமுகப்படுத்துவதோடு, அடுத்த தலைமுறைக்கான திட்டமிடலையும் அவர் உறுதி செய்கிறார்.
 
இதற்கிடையில், ஜெஃப் பெசோஸ் தனது சம்பளம் குறித்து ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். அமேசான் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்தபோது, தனது வருடாந்திர சம்பளத்தை $80,000 ஆக மட்டுமே வைத்துக்கொண்டதாகவும், எந்த பெரிய போனஸ் அல்லது பங்கு மானியங்களையும் தான் ஏற்கவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
