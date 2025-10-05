முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாஸ்டேகில் கட்டினால் கம்மி.. ரொக்கமாக கொடுத்தால் இரு மடங்கு கட்டணம்! - புதிய நடைமுறை!

Advertiesment
Toll gate fees

Prasanth K

, ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025 (10:32 IST)

சுங்கச்சாவடிகளில் பாஸ்டேக் முறையில் இல்லாமல் பணம் செலுத்துபவர்களுக்கு கட்டணத்தை இரு மடங்காக மாற்ற உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

நாடு முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. ரொக்கமாக பணம் செலுத்துவதால் ஏற்படும் கால தாமதத்தை தவிர்க்க பாஸ்டேக் டிஜிட்டல் கட்டண முறை கொண்டு வரப்பட்டது.

 

தற்போது நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் பாஸ்டேக் முறை இருந்தாலும் பலரும் ரொக்கமாகவே பணம் கொடுத்து கட்டணம் செலுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. ரொக்க முறையை தவிர்த்து பாஸ்டேக் முறையை ஊக்குவிக்க இனி ரொக்கமாக கட்டணம் செலுத்தினால் கூடுதல் கட்டணம் என்று விதிமுறைகள் மாற்றப்பட உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

அதன்படி பாஸ்டேகில் 100 ரூபாய் கட்டணமாக செலுத்தப்பட்டால் அதே கட்டணத்தை ரொக்கமாக செலுத்துபவர்களுக்கு ரூ.200 ஆக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. அதேபோல போன்பே, கூகிள் பே போன்ற டிஜிட்டல் செயலிகள் வழி பணம் செலுத்துபவர்களுக்கும் கால் பங்கு கூடுதல் கட்டணம் விதிக்கப்பட உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. நவம்பர் 15 முதல் இந்த முறை அமலுக்கு வர உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் கூடுதல் கட்டணத்தை தவிர்க்க பலரும் பாஸ்டேக் முறைக்கு மாறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

குழந்தைகளுக்கான ஆதார் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் கட்டணத்தில் திடீர் மாற்றம்.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos