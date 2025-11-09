முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எம்.பி.யின் கணக்கில் இருந்து திடீரென மாயமான ரூ.57 லட்சம் மோசடி: புகார் அளித்த சில மணிநேரத்தில் நடந்த ட்விஸ்ட்..!

Advertiesment
வங்கிக் கணக்கு மோசடி

Mahendran

, ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025 (09:11 IST)
திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி.யான கல்யாண் பானர்ஜி அவர்களின் நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாத வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ.57 லட்சம் திருடப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கல்யாண் பானர்ஜி எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்தபோது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் தொடங்கப்பட்ட அவரது செயலற்ற கணக்கை பயன்படுத்திய மோசடியாளர்கள், போலி ஆதார் மற்றும் பான் அட்டைகளை பயன்படுத்தி, அந்த கணக்குடன் போலியான மொபைல் எண்ணை இணைத்துள்ளனர். இதன் மூலம் ஓ.டி.பி. பெற்று, பல பரிவர்த்தனைகள் வாயிலாக ரூ.57 லட்சத்தை திருடி சென்றுள்ளனர்.
 
மோசடி குறித்து எம்.பி. புகார் அளித்த உடனேயே, வங்கி நிர்வாகம் தலையிட்டு, திருடப்பட்ட முழு பணத்தையும் உடனடியாக அவரது கணக்கிற்கு திருப்பி அளித்துவிட்டது. இது தொடர்பாக வங்கி சார்பில் கொல்கத்தா காவல்துறையில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
"ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் கணக்கிலேயே இப்படியொரு முறைகேடு நடக்கிறது என்றால், சாதாரண மக்களின் நிலை என்னவாகும்?" என்று கேள்வி எழுப்பிய கல்யாண் பானர்ஜி, மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்று கவலை தெரிவித்தார். 
 
காவல்துறை சிசிடிவி மற்றும் பரிவர்த்தனை விவரங்களை கொண்டு மோசடியாளர்களை தேடி வருகிறது.

Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விமான போக்குவரத்து துறைக்கான நிதி முடக்கம்: 1200 விமானங்கள் ஒரே நாளில் ரத்து..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos