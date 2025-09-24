திருப்பதி கோவிலில் கூட்டமே இல்லை.. காத்திருப்பு இல்லாமல் நேரடியாக பக்தர்கள் அனுமதி..!

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் இன்று தொடங்கவுள்ள நிலையில், பக்தர்கள் கூட்டம் குறைவாக இருப்பதால், இலவச தரிசனத்திற்கு பக்தர்கள் காத்திருக்காமல் நேரடியாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வழக்கமாக, திருப்பதி கோயிலில் இலவச தரிசனம் பெற பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. சில சமயங்களில் இந்த காத்திருப்பு நேரம் 10 முதல் 12 மணி நேரம் வரை நீடிக்கும். ஆனால், பிரம்மோற்சவம் தொடங்குவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, அதாவது நேற்று, பக்தர்கள் வருகை கணிசமாக குறைந்து காணப்பட்டது.
இந்த நிலையை பயன்படுத்தி, கோயில் நிர்வாகம் பக்தர்களுக்கு சிறப்புச் சலுகை வழங்கியுள்ளது. பக்தர்கள் இலவச தரிசனத்திற்காக காத்திருக்காமல், நேரடியாக சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால், பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
இன்று கொடியேற்றத்துடன் பிரம்மோற்சவம் தொடங்குகிறது. இதையொட்டி, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.