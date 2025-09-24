முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருப்பதி கோவிலில் கூட்டமே இல்லை.. காத்திருப்பு இல்லாமல் நேரடியாக பக்தர்கள் அனுமதி..!

Advertiesment
திருமலை

Siva

, புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (08:09 IST)
திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் இன்று தொடங்கவுள்ள நிலையில், பக்தர்கள் கூட்டம் குறைவாக இருப்பதால், இலவச தரிசனத்திற்கு பக்தர்கள் காத்திருக்காமல் நேரடியாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
வழக்கமாக, திருப்பதி கோயிலில் இலவச தரிசனம் பெற பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. சில சமயங்களில் இந்த காத்திருப்பு நேரம் 10 முதல் 12 மணி நேரம் வரை நீடிக்கும். ஆனால், பிரம்மோற்சவம் தொடங்குவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, அதாவது நேற்று, பக்தர்கள் வருகை கணிசமாக குறைந்து காணப்பட்டது.
 
இந்த நிலையை பயன்படுத்தி, கோயில் நிர்வாகம் பக்தர்களுக்கு சிறப்புச் சலுகை வழங்கியுள்ளது. பக்தர்கள் இலவச தரிசனத்திற்காக காத்திருக்காமல், நேரடியாக சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால், பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
 
இன்று  கொடியேற்றத்துடன் பிரம்மோற்சவம் தொடங்குகிறது. இதையொட்டி, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அமெரிக்காவில் நடுரோட்டில் நிற்க வைக்கப்பட்ட பிரான்ஸ் அதிபர்.. என்ன நடந்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos