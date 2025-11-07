முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டெல்லியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் கிளம்ப முடியாமல் தவிப்பு.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
உச்ச நீதிமன்றம்

Mahendran

, வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (11:18 IST)
டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இன்று காலை, விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு அமைப்பில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக 100-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தாமதமாகி பெரும் குழப்பம் நிலவியது.
 
தானியங்கி செய்தி மாற்று அமைப்பில் ஏற்பட்ட சிக்கலே இதற்கு காரணம் என்று இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, கட்டுப்பாட்டாளர்கள் விமான திட்டங்களை கைமுறையாக செயல்படுத்தி வருவதால் தாமதங்கள் நீடிக்கின்றன. தொழில்நுட்ப குழுக்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் உறுதி அளித்துள்ளனர்.
 
ஏர் இந்தியா, இண்டிகோ, ஸ்பைஸ்ஜெட் போன்ற விமான நிறுவனங்களும் இந்த எதிர்பாராத இடையூறால் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பயணிகளுக்கு அறிவித்துள்ளன. இது, கடந்த வாரம் ஜிபிஎஸ் ஸ்பூஃபிங் சம்பவங்களால் விமான போக்குவரத்து குழப்பத்தை எதிர்கொண்ட டெல்லி விமான நிலையத்தில் மீண்டும் ஒரு பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பள்ளிகள், பேருந்து நிலையங்கள், மருத்துவமனைகளில் உள்ள தெருநாய்களை அகற்றுங்கள்: கோர்ட் உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos