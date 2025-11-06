முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டிரம்ப் மீது எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது: அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் அதிர்ச்சி கருத்து..!

Advertiesment
அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம்

Siva

, வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (08:08 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விதித்த உலகளாவிய வரிகளுக்கு எதிரான ஒரு முக்கிய வழக்கை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று விசாரித்தது. இந்த வழக்கில், நீதிபதிகள், டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் வாதங்கள் குறித்து கடுமையான சந்தேகங்களை எழுப்பினர்.
 
தலைமை நீதிபதி ஜான் ராபர்ட்ஸ் மற்றும் நீதிபதி நீல் கோர்சச் உட்பட பல நீதிபதிகள், வரிகளை நியாயப்படுத்த டிரம்ப் நிர்வாகம் பயன்படுத்திய 1977 ஆம் ஆண்டின் IEEPA குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். "வரிகளை நியாயப்படுத்த இந்த சட்டம் இதற்கு முன்னர் பயன்படுத்தப்படவில்லை" என்று ராபர்ட்ஸ் குறிப்பிட்டார்.
 
காங்கிரஸின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஜனாதிபதி வரிகளை விதிக்க முடியுமா? என்பதுதான். வரிகள் விதிக்கும் அதிகாரம் காங்கிரஸுக்கு மட்டுமே உண்டு என்று நீதிபதி கோர்சச் வலியுறுத்தினார்.
 
நீதிபதிகள் பிரெட் கவனாக் மற்றும் சாமுவேல் அலிடோ ஆகியோர் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் சட்ட விளக்கத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கலாம் என்று சமிக்ஞை செய்தனர். இந்த வழக்கு விரைவாக விசாரிக்கப்படுவதால், தீர்ப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிரம்ப்பின் வர்த்தக உத்திக்கு இந்த தீர்ப்பு மிகவும் முக்கியமானது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை! மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி அறிவிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos