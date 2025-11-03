முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திடீரென வெறி பிடித்த தெருநாய்.. குழந்தைகள், முதியவர்கள் என 10 பேரை கடித்ததால் அதிர்ச்சி..!

வெறிநாய் தாக்குதல்

Siva

திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (18:30 IST)
கர்நாடகாவின் பாகல்கோட் மாவட்டம், இலக்கல் நகரில் வெறிபிடித்த ஒரு தெருநாய், குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களைத் தாக்கி காயப்படுத்தியது. 
 
கோலேரகுடி, ஜூனியர் கல்லூரி சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடந்த இச்சம்பவம் மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முகம் மற்றும் உதடுகளில் கடுமையான காயம் அடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும் தாக்குதல்களைத் தடுக்க, அதிகாரிகள் அந்த நாயைப் பிடிக்கத் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
 
தெருநாய் தாக்குதல்கள் கர்நாடகாவில் தொடர் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. ஆகஸ்ட் மாதம், காதிரா பானு என்ற 4 வயதுச் சிறுமி நாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்டு நான்கு மாத போராட்டத்திற்கு பிறகு உயிரிழந்தார். 
 
மாநில அறிக்கையின்படி, 2025 ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரை, கர்நாடகாவில் 2.86 லட்சம் நாய் கடி வழக்குகளும், ரேபிஸ் காரணமாக 26 இறப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன. சமீபத்தில், பெங்களூரு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இரண்டு கல்லூரி மாணவர்களும் தெருநாய்களால் தாக்கப்பட்டனர்.
 
Edited by Siva
 

SIR நடவடிக்கையின் அதிர்ச்சியில் உயிரிழந்தாரா 60 வயது பெண்.. பிண அரசியல் என பாஜக விமர்சனம்..!

