சபரிமலைக்கு மாலை போட்ட மாணவர் கருப்பு உடை அணிய தடை.. பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எதிர்ப்பு..!

கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் உள்ள ஸ்ரீ கோகுலம் பப்ளிக் ஸ்கூல் நிர்வாகம், சபரிமலைக்கு மாலை அணிந்து விரதம் இருக்கும் 3-ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவரை கருப்பு உடை அணிந்து வர அனுமதிக்க மறுத்ததால் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது.
பள்ளி நிர்வாகம், தங்களின் கடுமையான சீருடை கொள்கை காரணமாக வளாகத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சீருடை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது. சேர்க்கையின்போதே இது குறித்து பெற்றோர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் விளக்கினர். இந்த சம்பவம் நவம்பர் 3-ஆம் தேதி நடந்தது; அன்றிலிருந்து அந்த மாணவர் பள்ளிக்கு வரவில்லை.
சபரிமலை பக்தர்கள் விரத காலத்தில் பற்றின்மையை குறிக்கும் வகையில் கருப்பு அல்லது அடர் நிற ஆடைகளை அணிவது வழக்கம். பள்ளியின் இந்த செயல் மத நடைமுறைகளை அவமதிப்பதாக கூறி, சில இந்து வலதுசாரி அமைப்புகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.
சீருடைக் கொள்கைக்கும், மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் அணியும் உடைக்கும் இடையேயான இந்த முரண்பாடு தற்போது விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.