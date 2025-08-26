முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நாளை முதல் 50% வரி.. பதிலடியாக இன்று முதல் 100 நாடுகளுக்கு கார் ஏற்றுமதி தொடக்கம்..! பிரதமர் மோடி அதிரடி..!

Narendra Modi

Siva

, செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (11:33 IST)
அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்த கூடுதல் வரிவிதிப்பு நாளை முதல்  அமலுக்கு வரும் நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று சுஸுகி மோட்டார் ஆலையின் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கலப்பின பேட்டரி மின்முனைகளின் உற்பத்தியை தொடங்கி வைத்தார். மேலும், மாருதி சுஸுகியின் முதல் உலகளாவிய பேட்டரி மின்சார வாகனமான இ-விடாரா (e-VITARA) காரை, ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் உட்பட 100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதையும் அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
 
இந்த நிகழ்வு, டிரம்ப்பின் வர்த்தகக் கொள்கைகளுக்கு மத்தியில், உள்நாட்டு தயாரிப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ஒரு பெரிய நகர்வாக கருதப்படுகிறது. குஜராத்தில் அமைந்துள்ள சுஸுகி ஆலை, மின்சார வாகனப் பேட்டரி உற்பத்திக்கு முக்கியப் பங்களிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
புதிய இ-விடாரா கார், சுஸுகியின் முதல் உலகளாவிய மின்சார வாகனமாகும். இது உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு, உலகெங்கிலும் உள்ள சந்தைகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட உள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, இந்தியாவை ஒரு உலகளாவிய உற்பத்தி மையமாக நிலைநிறுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியப் படியாகும். இது, நாட்டின் தொழில்நுட்ப மற்றும் உற்பத்தித் திறனை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது.

