குருநானக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியர்களுக்கு மறுப்பு: பாகிஸ்தான் அடாவடி..!

குருநானக் தேவ் அவர்களின் 556-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற 14 இந்தியர்களுக்கு, அட்டாரி-வாகா எல்லையில் நுழைவு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், பாகிஸ்தான் குடிவரவு அதிகாரிகள் இவர்களை திருப்பி அனுப்பியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
டெல்லி மற்றும் லக்னோவை சேர்ந்த இந்த பக்தர்கள், பயணத்திற்காகத் தலா ரூ.13,000 செலுத்தியிருந்த நிலையில், பணம் திருப்பி அளிக்கப்படவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த பயணத்திற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் 2,100 பேருக்கு அனுமதி அளித்திருந்தது. சுமார் 1,900 சீக்கிய பக்தர்கள் பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்துள்ளனர். அகால் தக்த் ஜாதேதர் தலைமையில் ஒரு சீக்கிய பிரதிநிதிகள் குழுவும் குரு பூரப் கொண்டாட்டங்களுக்காகப் பாகிஸ்தான் சென்றுள்ளது.
இதற்கிடையே, பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான், மத்திய அரசு கர்தார்பூர் வழித்தடத்தை உடனடியாக மீண்டும் திறக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.