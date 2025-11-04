முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் நிலநடுக்கம்.. பேரிடர் மேலாண்மைக் குழு சொல்வது என்ன?

லேசான நிலநடுக்கம்

Siva

, செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (14:41 IST)
இன்று அதிகாலையில் ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் அடுத்தடுத்து லேசான நில அதிர்வுகள் பதிவாகின. இந்த சம்பவங்களால் எந்தவிதமான உயிர்ச் சேதமோ அல்லது பொருட்சேதமோ இல்லை என இரு மாநில அதிகாரிகளும் உறுதிப்படுத்தினர்.
 
ஆந்திர பிரதேச மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தகவலின்படி, அல்லூரி சீதாராம ராஜு மாவட்டத்தில் அதிகாலை 4.19 மணியளவில் 3.7 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது 10 கி.மீ ஆழத்தில் பதிவானதுடன், விசாகப்பட்டினத்தின் சில பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது. முன்னெச்சரிக்கையாகப் பேரிடர் மேலாண்மைக் குழுக்கள் உஷார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
 
கர்நாடகாவில், விஜயபுரா மாவட்டத்தில் காலை 7.49 மணியளவில் 2.9 ரிக்டர் அளவில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. கர்நாடக மாநில இயற்கை பேரிடர் கண்காணிப்பு மையத்தின் கூற்றுப்படி, இதன் மையப்பகுதி விஜயபுரா தாலுக்காவில் உள்ள பூட்னால் தாண்டாவுக்கு வடமேற்கே 3.6 கி.மீ தொலைவில் இருந்தது. இந்த நிலநடுக்கத்தின் ஆழம் வெறும் 5 கி.மீ ஆகும்.
 
இது நில அதிர்வு மண்டலம் III-இன் கீழ் வருவதால், இதுபோன்ற குறைந்த தீவிர அதிர்வுகள் தீங்கற்றவை என்றும், மக்கள் வதந்திகளை நம்பாமல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

