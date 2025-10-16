முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்டம்.. உலக சாதனை புத்தகத்தில் அங்கீகாரம்..!

Tags: கர்நாடகா

Mahendran

, வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (16:07 IST)
கர்நாடகாவில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணத்தை வழங்கும் 'சக்தி' திட்டம், உலகிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான இலவச பயணங்களை (564.10 கோடி) வழங்கியதற்காக லண்டன் உலக சாதனை புத்தகத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனையை முதலமைச்சர் சித்தராமையா அறிவித்தார்.
 
2023-ல் காங்கிரஸ் அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐந்து உத்தரவாத திட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று. இத்திட்டம், பெண்களின் பயண சுதந்திரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளது.
 
முதலமைச்சர் சித்தராமையா, "இது சமூக நீதி மற்றும் பெண்கள் அதிகாரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்த கொள்கை வகுப்பின் வெற்றியை காட்டுகிறது" என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
 
'சக்தி' திட்டத்துடன் சேர்த்து, கர்நாடக மாநில சாலை போக்குவரத்துக் கழகமும் 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் 464 விருதுகளை பெற்று, உலகிலேயே அதிக விருதுகளை வென்ற போக்குவரத்து கழகமாக புதிய உலக சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது.
 
துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் இது 'மக்கள் நலன்சார்ந்த நிர்வாகத்திற்கு' கிடைத்த உலகளாவிய அங்கீகாரம் என்று பாராட்டினார். இந்த சாதனைகள் மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஒரு புதிய அளவுகோலை நிர்ணயித்துள்ளன.
 
