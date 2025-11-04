நீங்கள் குரோம் பிரவுசர் பயன்படுத்துபவரா? மத்திய அரசு விடுத்துள்ள அவசர எச்சரிக்கை..!

இந்திய கணினி அவசரகால பதிலளிப்புக் குழு கூகுள் குரோம் பிரவுசரில் உள்ள பல உயர்-தீவிரப் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் குறித்து அவசர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த குறைபாடுகள் காரணமாக, பயனாளர்களின் சாதனங்கள் தொலைதூர தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகலாம் அல்லது முக்கிய தரவுகள் திருடப்படலாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுவார்கள்? லினக்ஸில் 142.0.7444.59 பதிப்பிற்கு முந்தைய மற்றும் விண்டோஸ்/மேக்கில் 142.0.7444.59/60 பதிப்பிற்கு முந்தைய குரோம் பயன்படுத்தும் அனைத்து தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் உடனடியாக புதுப்பிக்க வேண்டும்.
அச்சுறுத்தல் என்ன? V8 JavaScript எஞ்சின், நீட்டிப்புகள், தன்னியக்க நிரப்புதல் உள்ளிட்ட பல தொழில்நுட்பப் பிரிவுகளில் உள்ள 'Type Confusion' மற்றும் 'Use-After-Free' போன்ற சிக்கல்கள் இந்த பாதிப்புக்கு காரணமாகும். இவை தாக்குதல் நடத்துபவர்களுக்கு தன்னிச்சையான குறியீட்டை செயல்படுத்தி, பாதுகாப்பை தவிர்க்கவும், ரகசிய தகவல்களை வெளியிடவும் வழிவகுக்கும் என CERT-In தெரிவித்துள்ளது.
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது: ஆபத்தை குறைக்க, பயனாளர்கள் தங்கள் உலாவியை உடனடியாக புதுப்பிக்க வேண்டும். (மூன்று புள்ளி மெனு > அமைப்புகள் > குரோம் பற்றி > புதுப்பிப்பு). சமீபத்திய பாதுகாப்பு பிழைகள் சரிசெய்யப்பட இது கட்டாயமாகும்.