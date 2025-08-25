பிரதமர் மோடியின் பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ் குறித்த வழக்கு: டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு சான்றிதழை வெளியிட வேண்டும் என மத்திய தகவல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. இந்த விவகாரம், கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது வெளியாகி உள்ள இந்த தீர்ப்பு நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த வழக்கு, 2016-ஆம் ஆண்டு மத்திய தகவல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவில் இருந்து தொடங்குகிறது. பிரதமரின் பட்டப்படிப்பு சான்றிதழை பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என்று தகவல் ஆணையம், டெல்லி பல்கலைக்கழகத்திற்கு உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, 2017-ஆம் ஆண்டு டெல்லி பல்கலைக்கழகம் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
நீதிமன்றத்தில், டெல்லி பல்கலைக்கழகம் பிரதமரின் தனிப்பட்ட தகவல்களை பொதுவெளியில் வெளியிடுவது, தனிநபர் சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது என்று வாதிட்டது. பிரதமரின் கல்வித் தகுதி குறித்த தகவல்கள் பொதுவெளியில் ஏற்கனவே இருந்தாலும், அவரது தனிப்பட்ட சான்றிதழை வெளியிட முடியாது என்று பல்கலைக்கழகம் தனது வாதத்தில் குறிப்பிட்டது.
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக நடந்த இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில், டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தற்போது டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் மேல்முறையீட்டை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம், பிரதமரின் பட்டப்படிப்பு சான்றிதழை வெளியிட தேவையில்லை என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
இந்தத் தீர்ப்பு, தனிப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுவெளியில் தகவல்களை வெளியிடுவது தொடர்பான விவாதங்களை மீண்டும் முன்னுக்கு கொண்டுவந்துள்ளது.