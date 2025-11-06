முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கிரெடிட் கார்டு ரிவார்டு புள்ளிகளுக்கு ஆசைப்பட்டு ரூ.11.95 லட்சம் ஏமாந்த பெண்.. காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கை..!

Advertiesment
கடன் அட்டை மோசடி

Mahendran

, வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (14:26 IST)
டெல்லியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், கிரெடிட் கார்டு ரிவார்டு புள்ளிகளை பயன்படுத்த உதவுவதாக கூறிய இணைய மோசடி கும்பலின் வலையில் விழுந்து, ரூ. 11.95 லட்சத்தை இழந்தார்.
 
பிரபல நிதி நிறுவனத்திலிருந்து பேசுவதாக தொலைபேசியில் அழைத்த மோசடிக்காரர்கள், அந்த பெண்ணின் ரிவார்டு புள்ளிகளை பணமாக மாற்ற உதவுவதாக நம்ப வைத்தனர். இதற்காக பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வந்த ஓடிபி-யை அவர் அவர்களிடம் பகிர்ந்துள்ளார். ஓடிபி-யை பெற்ற சில நிமிடங்களில் அவரது வங்கி கணக்கிலிருந்து ரூ. 11.95 லட்சம் திருடப்பட்டது.
 
உடனடியாகப் புகார் அளித்ததன்பேரில், சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்த மோசடிக்கு மூளையாக செயல்பட்டவர் உட்பட 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். மோசடி பணம் மாற்றப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
 
வங்கி அதிகாரிகளை போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து நடைபெறும் இத்தகைய மோசடிகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு சைபர் போலீசார் பொதுமக்களை அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழகம் உள்பட பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டவர் விடுத்தவர் ஐடியில் பணிபுரியும் இளம்பெண்ணா? அதிரடி கைது..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos