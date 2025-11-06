தமிழகம் உள்பட பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டவர் விடுத்தவர் ஐடியில் பணிபுரியும் இளம்பெண்ணா? அதிரடி கைது..!

நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வழக்கில் முக்கிய திருப்புமுனையாக, பெங்களூரு பள்ளிக்கு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில், குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த ரெனி ஜோஷில்டா என்ற பெண் மென்பொருள் பொறியாளரை பெங்களூரு போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
ஜூன் 14 அன்று பெங்களூரு பள்ளிக்கு வந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் மின்னஞ்சலை தொடர்ந்து, சைபர் கிரைம் பிரிவு நடத்திய விசாரணையில் ஜோஷில்டா மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அக்டோபர் 28 அன்று பெங்களூருக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், பெங்களூரு மட்டுமின்றி மைசூரு, சென்னை மற்றும் குஜராத் நகரங்களில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் தான்தான் போலி மிரட்டல்களை அனுப்பியதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
தொழில்நுட்பத்தில் திறமை வாய்ந்த ஜோஷில்டா, தனது டிஜிட்டல் தடயங்களை மறைப்பதற்காக விபிஎன்கள் (VPN) மற்றும் "கேட் கோட்" (Gate Code) செயலி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட மெய்நிகர் எண்களை பயன்படுத்தியுள்ளார். இந்த கைது, பல மாநிலங்களில் நடந்த ஒருங்கிணைந்த மிரட்டல் சதியை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணை தொடர்கிறது.