முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழகம் உள்பட பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டவர் விடுத்தவர் ஐடியில் பணிபுரியும் இளம்பெண்ணா? அதிரடி கைது..!

Advertiesment
வெடிகுண்டு மிரட்டல்

Siva

, வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (13:39 IST)
நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வழக்கில் முக்கிய திருப்புமுனையாக, பெங்களூரு பள்ளிக்கு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில், குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த ரெனி ஜோஷில்டா என்ற பெண் மென்பொருள் பொறியாளரை பெங்களூரு போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
 
ஜூன் 14 அன்று பெங்களூரு பள்ளிக்கு வந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் மின்னஞ்சலை தொடர்ந்து, சைபர் கிரைம் பிரிவு நடத்திய விசாரணையில் ஜோஷில்டா மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அக்டோபர் 28 அன்று பெங்களூருக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், பெங்களூரு மட்டுமின்றி மைசூரு, சென்னை மற்றும் குஜராத் நகரங்களில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் தான்தான் போலி மிரட்டல்களை அனுப்பியதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
 
தொழில்நுட்பத்தில் திறமை வாய்ந்த ஜோஷில்டா, தனது டிஜிட்டல் தடயங்களை மறைப்பதற்காக விபிஎன்கள் (VPN) மற்றும் "கேட் கோட்" (Gate Code) செயலி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட மெய்நிகர் எண்களை பயன்படுத்தியுள்ளார். இந்த கைது, பல மாநிலங்களில் நடந்த ஒருங்கிணைந்த மிரட்டல் சதியை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. 
இந்த விவகாரத்தில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணை தொடர்கிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரேசில் புகைப்பட கலைஞரின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு நீக்கம்: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டால் ஏற்பட்ட சிக்கல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos