இந்தியில் பேச முடியாது.. மும்பை செய்தியாளர் சந்திப்பில் நடிகை கஜோல் ஆவேசம்..!

மும்பையில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தபோது இந்தியில் பேச மறுத்து, நடிகை கஜோல் அளித்த கோபமான பதில், சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாலிவுட் நட்சத்திரமான கஜோல், மும்பையில் பத்திரிகையாளர்களுடனான ஒரு சந்திப்பில் கலந்துகொண்டார். அப்போது, அவர் மராத்தி மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து கொண்டிருந்தார். இதை பார்த்த நிருபர் ஒருவர், கஜோலிடம் இந்தியில் பேசுமாறு கேட்டார்.
இந்தியில் பேசுமாறு நிருபர் கேட்டதும், கோபமடைந்த கஜோல், "இந்தியில் பேச வேண்டுமா? யாருக்கு புரிய வேண்டுமோ அவர்களுக்கு புரியும்!" என்று காட்டமாகப் பதிலளித்தார்.
இந்தச் சம்பவம் சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. சிலர் கஜோலின் கருத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, அவர் ஆங்கிலம் மற்றும் மராத்தியில் பேசியது தவறில்லை என்றும், எந்த மொழியில் பேச வேண்டும் என்பது அவரது தனிப்பட்ட விருப்பம் என்றும் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
அதேசமயம், மற்றவர்கள், அவர் ஒரு இந்தித் திரைப்பட நடிகை என்பதால், இந்தியில் பேசுவது அவரது கடமை என்றும், நிருபரிடம் கோபப்பட்டது தேவையற்றது என்றும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். கடந்த சில மாதங்களாக மராத்தி மொழியில் தான் பேச வேண்டும் என்ற மொழிப் பிரச்சனை தொடர்பான விவாதம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த சம்பவமும் ஒரு விவாதத்தின் நீட்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
மொத்தத்தில், கஜோலின் இந்த பதில், சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி, மொழி மற்றும் பிரபலங்கள் மீதான பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்த விவாதங்களைத் தூண்டியுள்ளது.