அரசு செய்தி தொடர்பாளர்கள் நியமன வழக்கு தள்ளுபடி.. பாஜக பிரமுகருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்..!

நான்கு மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை அரசின் செய்தித் தொடர்பாளர்களாக நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்தது.
தமிழக அரசின் இந்த நியமனத்தை எதிர்த்து, பா.ஜ.க. ஆதரவாளரான வழக்கறிஞர் சத்யகுமார் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், அரசின் இந்த நியமனத்தில் எந்தவித தவறும் இல்லை என்று கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது.
மேலும், பொதுநல வழக்கு என்ற பெயரில் தேவையற்ற வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்ததற்காக மனுதாரரான வழக்கறிஞர் சத்யகுமாருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்தத் தீர்ப்பு, அரசின் கொள்கை முடிவுகளில் நீதிமன்றம் தலையிடாது என்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
பொதுவாக, அரசு நிர்வாகம் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களை ஊடகங்களுக்கு தெரிவிக்க, தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் துறை சார்ந்த செயலாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். ஆனால், தற்போதைய தி.மு.க. அரசு, தகவல் தொடர்பு மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் அரசின் செயல்பாடுகளை திறம்பட கொண்டுசெல்லும் நோக்கத்துடன், அனுபவமிக்க நான்கு மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளை அரசின் செய்தி தொடர்பாளர்களாக நியமித்தது.
அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு, சில அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட நபர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில், இந்த வழக்கு ஒரு முக்கியமான திருப்பமாக பார்க்கப்பட்டது.