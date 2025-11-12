முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பின்லேடனின் பேச்சை மொபைல் போனில் வைத்திருந்தமென்பொறியாளர் கைது.. டெல்லி சம்பவத்திற்கு தொடர்பா?

Advertiesment
ATS சோதனை

Siva

, புதன், 12 நவம்பர் 2025 (17:26 IST)
அல்-கொய்தா மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததாக கூறப்படும் வழக்கில் மென்பொருள் பொறியாளர் சுபைர் ஹங்கர்கேகர் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.  மகாராஷ்டிரா பயங்கரவாத தடுப்புப் படை (ATS) தானேயில் உள்ள ஒரு ஆசிரியர் உட்பட இருவரிடம் சோதனை நடத்தியுள்ளது.
 
ஹங்கர்கேகரின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், முன்னாள் அல்-கொய்தா தலைவர் ஒசாமா பின்லேடனின் உரை மற்றும் IED வெடிகுண்டு தயாரிப்பது குறித்த ஆவணங்கள் அடங்கிய நீக்கப்பட்ட PDF கோப்புகள் மொபைல் போன்களிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டன.
 
ஹங்கர்கேகர் ரகசிய கூட்டங்களுக்காக தானேயின் மும்ப்ரா பகுதிக்கு சென்றுள்ளார் என்ற தகவலின் பேரில், அங்குள்ள ஆசிரியர் ஒருவரிடமும் புனேவில் உள்ள மற்றொருவரிடமும் ATS அதிகாரிகள் செவ்வாயன்று விசாரணை நடத்தினர். அவரது பழைய போனில் பாகிஸ்தான் உட்பட ஐந்து பன்னாட்டு எண்கள் சேமிக்கப்பட்டிருந்ததை ATS கண்டறிந்தது. 
 
டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவத்துடன் ஹங்கர்கேகருக்குத் தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது குறித்தும் ATS விசாரித்து வருகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மோடி எங்கள் டாடி.. நாங்கள் சொன்னால் கேட்பார்: ராஜேந்திர பாலாஜி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos