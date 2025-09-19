முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2 நாள் குறைந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் ஏற்றம்.. வெள்ளி விலையும் கிடுகிடு உயர்வு..!

Advertiesment
தங்கம் விலை

Siva

, வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (09:57 IST)
கடந்த இரண்டு நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று மீண்டும் உயர்ந்ததால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.82,000 என்ற நிலையில் இருந்த நிலையில், இன்றைய விலை உயர்வு தங்கம் வாங்குவோருக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
 
இன்று, ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.10 அதிகரித்து, ஒரு சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.2000 கிடுகிடுவென உயர்ந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் இதோ:
 
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 10,220
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 10,230
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 81,760
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 81,840
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 11,149
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 11,160
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 89,192
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  89,280
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 143.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 143,000. 00
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரஷ்யாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! மீண்டும் அமெரிக்காவில் சுனாமி எச்சரிக்கை?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos